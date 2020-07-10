Дурова призвали смириться с монополией Google и Apple на рынке приложений

«Компания Apple является в настоящий момент одной из основополагающих телеком-компаний в индустрии. И, развиваясь, длительное время, она поняла, что может самостоятельно оценивать и вести за собой рынок. При этой модели, естественно, относительное количество конкурентов совершенно не нужно. Так что вполне вероятно, что есть подобная тенденция, но это не значит, что эта компания уничтожает своих конкурентов целенаправленно. Однако она осознаёт, что есть какие-то моменты, которые могут составлять угрозу развитию или ещё что-то. И тогда она себя старается обезопасить, как сделала бы любая другая компания или ячейка общества», - сказал аналитик.

Кусков также сообщил, что изменить сложившуюся ситуацию сложно, потому что рынок полностью занимают две компании.

«Что-то изменить достаточно сложно, потому что мы наблюдаем, можно сказать монополию, но всё-же, скорее это такой дуэт – есть Android, а есть iOS. В такой модели очень тяжело работать, потому что в любом случае ты зависишь от одной из двух компаний. И если им что-то не понравится, то никуда в другое место не выйти. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Это просто констатация факта, что сейчас так есть», - добавил Денис Кусков.

Ранее глава TelecomDaily рассказал НСН о способах определения местоположения человека вне зависимости от отключенной услуги геолокации.

«Даже если вы отключили геолокацию, а лучше действительно ее отключать, или разрешать только при использовании конкретного приложения, есть и другие варианты обнаружить наше присутствие в той или иной точке. К примеру, это возможность получения данных от базовых станций, которые предоставляют сведения о вашем нахождении, может быть не так точно, но все же», – сообщил он.

