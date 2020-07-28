Дугин после блокировки на YouTube сравнил Google с НКВД
Философ Александр Дугин в эфире НСН рассказал, как Google произвел «тотальную зачистку» связанных с ним ресурсов.
Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». Блокировка телеканала может быть связана с санкциями против его основателя Константина Малофеева.
О блокировке своего канала и почтового аккаунта также сообщил бывший главред «Царьграда», философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.
В эфире НСН Дугин рассказал, что Google произвел «тотальную зачистку» связанных с ним ресурсов.
«Мне просто сообщили, что мой канал стерт, без объяснения причин, без предупреждения. Мне пришло уведомление, что мои Google-почта, Youtube-канал, все уничтожено. Сегодня утром я узнал, что ночью были также удалены канал «Царьграда» с миллионами подписчиков и еще несколько каналов патриотического содержания», - заявил Дугин.
Он отметил, что в его случае были удалены связанные с ним каналы «Геополитика.ру» и «Пайдеума.тв», а также электронная почта его соратников по евразийскому движению. «И моей дочери, моих родственников! Такой тщательной, тотальной, зачистки, как в моем случае, не было ни с кем», - подчеркнул философ.
По мнению Дугина, американцы действуют как нацисты и чекисты. «Запад – это тоталитарная структура, и она не объясняет своих действий. Так же в НКВД не объясняли своих действий, нацисты в гестапо. Так действует тоталитаризм... Невозможно подать апелляцию, чтобы восстановить канал, в котором более 10 лет моей научной работы. Я выкладывал туда все свои лекции – и в МГУ, и с разных мероприятий. Это был образовательный канал! Там было не так много подписчиков, около 20 тысяч всего. Но эти люди ежедневно смотрели разные мои лекции. То есть это уничтожение еще и культуры!», - добавил собеседник НСН.
Дугин предположил, что блокировка его ресурсов напрямую связана с тенденциями общественной жизни США. «Интересно, что это совпало с таким явлением: в «Нью-Йорк Таймс» на прошлой неделе была такая статья «Почему мы должны запретить Аристотеля». А у меня Аристотелю было посвящено последние 20 лекций. И мой знакомый философ говорит: «Вот ты и попал!» Поскольку в ходе внутренних американских событий Аристотель был признан неполикорректным, поэтому, мол, за него и пострадал. Я готов страдать за философию, за Аристотеля. Но, конечно, жалко моих зрителей. Поэтому я благодарен за поддержку всем тем, кто понимает, насколько неприятно оказаться в такой ситуации», - пояснил общественный деятель.
Ранее в разделе мнения газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала колонку профессора философии Чикагского университета Агнес Каллард «Стоит ли нам отменить Аристотеля?». На фоне бушующих в США протестов она задалась вопросом, нужно ли запрещать знаменитого древнегреческого философа, который отвергал равенство людей.
По мнению Дугина, ответ на такие действия американцев может быть только симметричным.
«Нам нужна своя система. Свой видеохостинг, такой же удобный - китайцы этот вопрос очень легко решили. И запрет этих тоталитарных, экстремистских организаций типа Youtube, Facebook, Google на территории Российской Федерации. Нам нужен просто китайский интернет! Только так! Это только начало. Если они могут в один день стереть невинный философский канал или «Царьград» с миллионами подписчиков, то они могут все, что угодно удалить. Могут RT удалить, могут все наши официальные аккаунты удалить. Чистки продолжатся!» - заявил лидер российских евразийцев.
По словам Дугина, поводом к блокировке могла стать критика Запада в его материалах. «В эту субботу я провожу конгресс о четвертой политической теории, которую разработал. О необходимости поисков путей выхода из кризиса современной цивилизации, с критикой фашизма и расизма западной культуры. Я выложил обращение на английском языке. Но это философский конгресс! Это было закрытое видео. Я вчера залил обращение к участникам конгресса в закрытом доступе. Его никто не видел! Ноль просмотров! Но поскольку оно конвертировалось часа четыре, прежде чем появилось у меня в админке, я подумал, что его просмотрело все руководство ЦРУ и потом приняло решение удалить не только меня, но всех моих близких. Это моя гипотеза», - пояснил философ.
Со своей стороны он не намерен обращаться к Google и YouTube, чтобы они объяснили свои действия и разблокировали его канал. «Мы имеем дело с либеральными нацистами! Что, я буду против них возмущаться? Я совершенно не собираюсь ничего против них предпринимать. Это агрессивные маньяки, секта. С ними можно бороться только жестко», - считает Дугин.
Свою деятельность он намерен отныне вести только на российских платформах.
«У меня есть свой сервер, называется «Пайдеума.тв». Думаю, люди его найдут. Он расположен в России, закрыть его невозможно. Все лекции там открыты. Думаю, люди постепенно перейдут туда. И также в российские сети – «Вконтакте», в «Телеграме». Надо переходить только на российское», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дугину был запрещен въезд в страны Евросоюза.
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