Дугин после блокировки на YouTube сравнил Google с НКВД

Философ Александр Дугин в эфире НСН рассказал, как Google произвел «тотальную зачистку» связанных с ним ресурсов.

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». Блокировка телеканала может быть связана с санкциями против его основателя Константина Малофеева.

О блокировке своего канала и почтового аккаунта также сообщил бывший главред «Царьграда», философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

В эфире НСН Дугин рассказал, что Google произвел «тотальную зачистку» связанных с ним ресурсов.

«Мне просто сообщили, что мой канал стерт, без объяснения причин, без предупреждения. Мне пришло уведомление, что мои Google-почта, Youtube-канал, все уничтожено. Сегодня утром я узнал, что ночью были также удалены канал «Царьграда» с миллионами подписчиков и еще несколько каналов патриотического содержания», - заявил Дугин.

Он отметил, что в его случае были удалены связанные с ним каналы «Геополитика.ру» и «Пайдеума.тв», а также электронная почта его соратников по евразийскому движению. «И моей дочери, моих родственников! Такой тщательной, тотальной, зачистки, как в моем случае, не было ни с кем», - подчеркнул философ.

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По мнению Дугина, американцы действуют как нацисты и чекисты. «Запад – это тоталитарная структура, и она не объясняет своих действий. Так же в НКВД не объясняли своих действий, нацисты в гестапо. Так действует тоталитаризм... Невозможно подать апелляцию, чтобы восстановить канал, в котором более 10 лет моей научной работы. Я выкладывал туда все свои лекции – и в МГУ, и с разных мероприятий. Это был образовательный канал! Там было не так много подписчиков, около 20 тысяч всего. Но эти люди ежедневно смотрели разные мои лекции. То есть это уничтожение еще и культуры!», - добавил собеседник НСН.

Дугин предположил, что блокировка его ресурсов напрямую связана с тенденциями общественной жизни США. «Интересно, что это совпало с таким явлением: в «Нью-Йорк Таймс» на прошлой неделе была такая статья «Почему мы должны запретить Аристотеля». А у меня Аристотелю было посвящено последние 20 лекций. И мой знакомый философ говорит: «Вот ты и попал!» Поскольку в ходе внутренних американских событий Аристотель был признан неполикорректным, поэтому, мол, за него и пострадал. Я готов страдать за философию, за Аристотеля. Но, конечно, жалко моих зрителей. Поэтому я благодарен за поддержку всем тем, кто понимает, насколько неприятно оказаться в такой ситуации», - пояснил общественный деятель.

Ранее в разделе мнения газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала колонку профессора философии Чикагского университета Агнес Каллард «Стоит ли нам отменить Аристотеля?». На фоне бушующих в США протестов она задалась вопросом, нужно ли запрещать знаменитого древнегреческого философа, который отвергал равенство людей.

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По мнению Дугина, ответ на такие действия американцев может быть только симметричным.

«Нам нужна своя система. Свой видеохостинг, такой же удобный - китайцы этот вопрос очень легко решили. И запрет этих тоталитарных, экстремистских организаций типа Youtube, Facebook, Google на территории Российской Федерации. Нам нужен просто китайский интернет! Только так! Это только начало. Если они могут в один день стереть невинный философский канал или «Царьград» с миллионами подписчиков, то они могут все, что угодно удалить. Могут RT удалить, могут все наши официальные аккаунты удалить. Чистки продолжатся!» - заявил лидер российских евразийцев.

По словам Дугина, поводом к блокировке могла стать критика Запада в его материалах. «В эту субботу я провожу конгресс о четвертой политической теории, которую разработал. О необходимости поисков путей выхода из кризиса современной цивилизации, с критикой фашизма и расизма западной культуры. Я выложил обращение на английском языке. Но это философский конгресс! Это было закрытое видео. Я вчера залил обращение к участникам конгресса в закрытом доступе. Его никто не видел! Ноль просмотров! Но поскольку оно конвертировалось часа четыре, прежде чем появилось у меня в админке, я подумал, что его просмотрело все руководство ЦРУ и потом приняло решение удалить не только меня, но всех моих близких. Это моя гипотеза», - пояснил философ.

Со своей стороны он не намерен обращаться к Google и YouTube, чтобы они объяснили свои действия и разблокировали его канал. «Мы имеем дело с либеральными нацистами! Что, я буду против них возмущаться? Я совершенно не собираюсь ничего против них предпринимать. Это агрессивные маньяки, секта. С ними можно бороться только жестко», - считает Дугин.

Свою деятельность он намерен отныне вести только на российских платформах.

«У меня есть свой сервер, называется «Пайдеума.тв». Думаю, люди его найдут. Он расположен в России, закрыть его невозможно. Все лекции там открыты. Думаю, люди постепенно перейдут туда. И также в российские сети – «Вконтакте», в «Телеграме». Надо переходить только на российское», - заключил собеседник НСН.

Ранее Дугину был запрещен въезд в страны Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
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