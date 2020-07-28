Дугин после блокировки на YouTube сравнил Google с НКВД

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». Блокировка телеканала может быть связана с санкциями против его основателя Константина Малофеева.

О блокировке своего канала и почтового аккаунта также сообщил бывший главред «Царьграда», философ, лидер Международного Евразийского движения Александр Дугин.

В эфире НСН Дугин рассказал, что Google произвел «тотальную зачистку» связанных с ним ресурсов.

«Мне просто сообщили, что мой канал стерт, без объяснения причин, без предупреждения. Мне пришло уведомление, что мои Google-почта, Youtube-канал, все уничтожено. Сегодня утром я узнал, что ночью были также удалены канал «Царьграда» с миллионами подписчиков и еще несколько каналов патриотического содержания», - заявил Дугин.

Он отметил, что в его случае были удалены связанные с ним каналы «Геополитика.ру» и «Пайдеума.тв», а также электронная почта его соратников по евразийскому движению. «И моей дочери, моих родственников! Такой тщательной, тотальной, зачистки, как в моем случае, не было ни с кем», - подчеркнул философ.