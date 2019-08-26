Сенатор: Сотрудники МВД должны следить за ситуацией по выгулу собак
Первый заместитель комитета Совета Федерации РФ по аграрной политике и природопользованию Сергей Лисовский считает, что существующее законодательство о правилах выгула собак не нуждается в корректировках, сообщает РИА Новости.
По мнению представителя СФ, необходимо тщательнее исполнять уже действующие законодательные нормы и мотивировать сотрудников полиции для работы в этом направлении. Он также отметил, что в России инициативы в отношении животных имеют характер диаметрально противоположных крайностей – от отстрела до обеспечения санаторных условий. При этом, в стране существуют исчерпывающие меры воздействия на хозяев, которые нарушают правила по выгулу домашних животных.
Ранее, бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН поддержал идею об уголовном наказании за нападение опасных собак на человека. С данной инициативой выступил президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сенатор: Сотрудники МВД должны следить за ситуацией по выгулу собак
- Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
- В преддверии МАКС-2019 Жуковский модернизировал системы отпугивания птиц
- ЦБ спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян
- Голикова: В агропромышленном комплексе России ожидается прорыв