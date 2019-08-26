Сенатор: Сотрудники МВД должны следить за ситуацией по выгулу собак

По мнению представителя СФ, необходимо тщательнее исполнять уже действующие законодательные нормы и мотивировать сотрудников полиции для работы в этом направлении. Он также отметил, что в России инициативы в отношении животных имеют характер диаметрально противоположных крайностей – от отстрела до обеспечения санаторных условий. При этом, в стране существуют исчерпывающие меры воздействия на хозяев, которые нарушают правила по выгулу домашних животных.

Ранее, бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН поддержал идею об уголовном наказании за нападение опасных собак на человека. С данной инициативой выступил президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев.







