Иншаков: В агрессии собак виноваты люди

«Все эти решения огульны и неправильны. Это не собаки опасны, а люди, которые ими владеют. Которые их разводят и допускают те безобразия, которые происходят у нас в жизни. Надо начинать с людей. Должны быть законы, которые бы очень четко регламентировали приобретение, содержание и разведение животных. Должна быть усилена ответственность хозяев собак. Она должна быть настолько серьезной, чтобы человек, если произошла какая-то история, пострадал настолько, чтобы ни он, никто другой, кто об этом услышит, не захотели повторить. Животные не виноваты. Люди виноваты, что берут те породы, с которыми не могут справиться. По рукам надо людям давать», - подчеркнул он.

Ранее актер и зоозащитник Леонид Ярмольник рассказал НСН, почему закон о собачьих приютах приведет с созданию концлагерей для животных.

