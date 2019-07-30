Иншаков: В агрессии собак виноваты люди
Бывший глава Российской кинологической федерации в эфире НСН раскритиковал список опасных собак.
Правительство обновило перечень потенциально опасных собак. В него включены 12 пород и их метисы: амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка, гуль донг, кбаш, питбульмастиф, северокавказская собака.
Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак.
«Все эти решения огульны и неправильны. Это не собаки опасны, а люди, которые ими владеют. Которые их разводят и допускают те безобразия, которые происходят у нас в жизни. Надо начинать с людей. Должны быть законы, которые бы очень четко регламентировали приобретение, содержание и разведение животных. Должна быть усилена ответственность хозяев собак. Она должна быть настолько серьезной, чтобы человек, если произошла какая-то история, пострадал настолько, чтобы ни он, никто другой, кто об этом услышит, не захотели повторить. Животные не виноваты. Люди виноваты, что берут те породы, с которыми не могут справиться. По рукам надо людям давать», - подчеркнул он.
Ранее актер и зоозащитник Леонид Ярмольник рассказал НСН, почему закон о собачьих приютах приведет с созданию концлагерей для животных.
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