Онищенко: Омикрон-штамм стал опаснее других

Омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта», заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Омикрон практически вытеснил сегодня на планете все предыдущие штаммы. Стал ли он более опасен? Да, стал – потому что болеют больше, в абсолютных числах число умерших у нас на самом пике предыдущего штамма «дельта» было 4,5,6 человек за сутки, сейчас 10 человек в сутки. Хотя показатель летальности уменьшается. Чем больше людей болеет, тем больше ущерба наносится совокупному здоровью страны, планеты. Это ущерб более опасный, более весомый, чем это было, хотя более легко протекает для каждого из нас», - отметил он.

Повторно заразиться коронавирусной инфекцией рискуют до 15% ранее переболевших. Об этом ранее заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.







