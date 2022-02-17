В России за 24 часа госпитализировали 18 090 человек с COVID-19
В России подтвердили 180 622 новых случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране выявили 179 284 заболевших, напоминает Ura.ru. Число заразившихся COVID-19 с начала пандемии достигло 14 840 502.
При этом за 24 часа госпитализировали 18 090 россиян с коронавирусной инфекцией, медики выписали 185 082 пациента. Всего от COVID-19 вылечились 11 828 475 человек.
По данным оперштаба, за последние сутки умерли 790 человек с коронавирусной инфекцией, пишет RT. С начала пандемии было зарегистрировано 343 173 смерти.
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14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru