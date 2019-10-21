Скачка безработицы в 2020 году не будет

В ходе опроса работодателей специалисты компании интернет-рекрутмента HeadHunter выяснили, что практически каждая десятая компания (9%) планирует провести сокращение персонала в 2020 году. При этом 62% прогнозируют рост численности персонала. Отмечается, что в 2018-м о планах уволить часть сотрудников сообщали в каждой пятой фирме — 21%. Лишь 19% работодателей заявили о сокращении численности персонала в этом году, а почти половина (49%) сообщила о расширении штата. Специалисты сервиса опросили около 150 российских работодателей.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская заявила в эфире НСН, что никакого скачка безработицы ожидать в следующем году не стоит.

«Это, что называется, мастерство заголовка. То, что собираются уволить, — написали все, а то, что 60% компаний намерены увеличивать персонал — не написал в заголовке никто. Исходя из этого, очевиден ответ — будет скачок безработицы или нет», — подчеркнула специалист.

Помимо этого Варшавская обратила внимание, что авторы исследования в опросе не уточняли, от какого числа сотрудников собрались избавляться компании в следующем году. А это имеет большое значение для оценки стабильности рынка труда.

«В прошлом году, поданным того же HeadHunter, вообще 20% компаний наметили увольнения. Авторы опроса спрашивают: «Собираетесь увольнять?» Компания, например, может ответить: «Да, собираемся». А сколько? Может, они одного человека хотят уволить. Есть разница: 10 или 100 они уволят? В такой постановке вопроса — это нормальный результат опроса, даже маленькая доля компаний, которая не исключает увольнений», — пояснила собеседник НСН.