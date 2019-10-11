Реформу налогообложения в эпоху цифровизации признали вынужденной

«Изменение модели налогообложения для транснациональных компаний не приведет к их краху. Мировая экономика сегодня переживает наивысшую степень концентрации капитала со времен Великой депрессии. На сегодняшний день цифровые платформы получают сверхприбыли, непропорционально высокие по отношению к затрачиваемому труду и инвестициям. Рынок не может самостоятельно справиться с доминирующим положением супергигантов. Страны БРИКС также занимают значительную долю в глобальной цифровой экономике, как отмечается в докладе Антимонопольного центра БРИКС по новым подходам к защите конкуренции в условиях цифровой экономики. На первом месте как в группе БРИКС, так и в общемировом рейтинге, находится Китай. В рейтинге Forbes топ-100 крупнейших цифровых компаний - 16 компаний из Китая, две из Индии и одна из Южной Африки. В десятку стран с самой высокой долей цифрового сектора в ВВП входят четыре страны БРИКС, причем этот показатель у Китая и Индии даже выше, чем у США: 6,9 % и 5,6 % против 5,4 %. У России доля цифрового сектора - 2,8 %, мы на девятом месте из десяти», - отметил он.

По словам экспертов, новые правила необходимы для борьбы с распространенной практикой, при которой компании, особенно технологические, регистрировали свои представительства в странах с низкими налогами, тем самым выплачивая небольшие налоги в странах, где продавалась их продукция.

