Реформу налогообложения в эпоху цифровизации признали вынужденной
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС объяснил НСН, что новая система должна предотвратить уклонение от уплаты налогов гиперкорпораций.
Технологических гигантов обложат налогами. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готовит крупнейшую реформу налогообложения за последние 100 лет. В соответствии с предложением транснациональные компании должны будут выплачивать налоги пропорционально прибыли, получаемой от продаж в каждой конкретной стране. Это должно привести к серьезному перераспределению налогов между странами, увеличению налогов, выплачиваемых технологическими корпорациями, и усложнению уклонения через налоговые убежища.
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС, доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Иванов рассказал НСН, с чем связана потребность в реформе.
«Эта инициатива находится полностью в русле происходящего сейчас переосмысления подходов к регулированию цифровой экономики, в том числе и области конкурентной политики. Существующие правовые подходы часто являются механистическими попытками применить ранее сложившиеся юридические концепции из эпохи «старой экономики» в рамках принципиально новых условий. Институты, сложившиеся в доцифровую эпоху, перестали адекватно балансировать интересы участников рынка, поэтому способность гибко реагировать на новые реалии «цифры» для национальных регуляторов и международных организаций сегодня выходит на первый план. Текущая модель регулирования конкуренции уже привела к беспрецедентному росту рыночной власти цифровых гигантов и экономического неравенства в мире», - отметил он.
Собеседник НСН объяснил необходимость реформирования системы неравномерным распределением прибыли и невозможностью для рынка справиться с преобладающей позицией компаний-гигантов.
«Изменение модели налогообложения для транснациональных компаний не приведет к их краху. Мировая экономика сегодня переживает наивысшую степень концентрации капитала со времен Великой депрессии. На сегодняшний день цифровые платформы получают сверхприбыли, непропорционально высокие по отношению к затрачиваемому труду и инвестициям. Рынок не может самостоятельно справиться с доминирующим положением супергигантов. Страны БРИКС также занимают значительную долю в глобальной цифровой экономике, как отмечается в докладе Антимонопольного центра БРИКС по новым подходам к защите конкуренции в условиях цифровой экономики. На первом месте как в группе БРИКС, так и в общемировом рейтинге, находится Китай. В рейтинге Forbes топ-100 крупнейших цифровых компаний - 16 компаний из Китая, две из Индии и одна из Южной Африки. В десятку стран с самой высокой долей цифрового сектора в ВВП входят четыре страны БРИКС, причем этот показатель у Китая и Индии даже выше, чем у США: 6,9 % и 5,6 % против 5,4 %. У России доля цифрового сектора - 2,8 %, мы на девятом месте из десяти», - отметил он.
По словам экспертов, новые правила необходимы для борьбы с распространенной практикой, при которой компании, особенно технологические, регистрировали свои представительства в странах с низкими налогами, тем самым выплачивая небольшие налоги в странах, где продавалась их продукция.
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