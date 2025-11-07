Москвичей призвали попрощаться с «апрельской» погодой
На следующей неделе в столице ожидается падение температуры воздуха сразу на шесть градусов, и она окажется близка к ноябрьской климатической норме, сообщил НСН Роман Вильфанд.
С понедельника, 10 ноября, температура воздуха в Москве понизится на 6-7 градусов, приблизившись к норме. При этом снег не ожидается, сообщил НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура, начиная с понедельника, понизится. Но понизится по сравнению с той экстремально теплой погодой, в которой мы сейчас живем. Сейчас температурный фон больше соответствует концу сентября - началу октября или середине апреля. Ночные температуры ночью опустятся ниже 0 градусов: будет -1..-2 градуса. Ожидается небольшой дождь и небольшой мокрый снежок. Все равно температура будет чуть выше нормы, а сейчас она на 6-8 градусов выше. Возможно, где-то на несколько часов появится снег, но не на асфальте, а в парках. Днем будет около +2-х градусов. Натирать лыжи и сооружать снежную бабу с детьми еще рано, снега не будет», - сообщил Вильфанд.
Ранее Вильфанд посоветовал автомобилистам поменять летние шины на зимние. Как это сделать без очереди, НСН рассказал генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле призвали не прогнозировать сроки саммита России и США
- В России готовятся к ликвидации рынка вейпов после одобрения Путина
- Москвичей призвали попрощаться с «апрельской» погодой
- Армия России освободила Успеновку в Запорожской области
- Эксперт Шошин спрогнозировал введение входа в интернет через «Госуслуги»
- Партизанская история: Доля «недружественного» пива в России упала до 2%
- В Петербурге обрушился аварийный дом
- Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России
- СМИ: ЕС объявит об ужесточении визовых правил для россиян
- В Италии отменили выступление российского баса Абдразакова в опере «Дон Жуан»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru