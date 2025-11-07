«Температура, начиная с понедельника, понизится. Но понизится по сравнению с той экстремально теплой погодой, в которой мы сейчас живем. Сейчас температурный фон больше соответствует концу сентября - началу октября или середине апреля. Ночные температуры ночью опустятся ниже 0 градусов: будет -1..-2 градуса. Ожидается небольшой дождь и небольшой мокрый снежок. Все равно температура будет чуть выше нормы, а сейчас она на 6-8 градусов выше. Возможно, где-то на несколько часов появится снег, но не на асфальте, а в парках. Днем будет около +2-х градусов. Натирать лыжи и сооружать снежную бабу с детьми еще рано, снега не будет», - сообщил Вильфанд.

Ранее Вильфанд посоветовал автомобилистам поменять летние шины на зимние. Как это сделать без очереди, НСН рассказал генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.