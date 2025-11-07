Армия России освободила Успеновку в Запорожской области
7 ноября 202512:38
Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Успеновка в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Отмечается, что на минувшей неделе силы группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ.
«Подразделения... завершили освобождение населенного пункта Успеновка», - указали в Минобороны.
Ранее стало известно, что в городе Красноармейске Донецкой Народной Республики практически завершились активные боевые действия, ВС РФ начали зачистку освобожденных районов, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле призвали не прогнозировать сроки саммита России и США
- В России готовятся к ликвидации рынка вейпов после одобрения Путина
- Москвичей призвали попрощаться с «апрельской» погодой
- Армия России освободила Успеновку в Запорожской области
- Эксперт Шошин спрогнозировал введение входа в интернет через «Госуслуги»
- Партизанская история: Доля «недружественного» пива в России упала до 2%
- В Петербурге обрушился аварийный дом
- Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России
- СМИ: ЕС объявит об ужесточении визовых правил для россиян
- В Италии отменили выступление российского баса Абдразакова в опере «Дон Жуан»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru