Армия России освободила Успеновку в Запорожской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Успеновка в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Отмечается, что на минувшей неделе силы группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Подразделения... завершили освобождение населенного пункта Успеновка», - указали в Минобороны.

Ранее стало известно, что в городе Красноармейске Донецкой Народной Республики практически завершились активные боевые действия, ВС РФ начали зачистку освобожденных районов, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
