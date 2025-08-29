Назван минимальный возраст для доступа детей в интернет
Минимальный возраст, с которого стоит доверять детям пользование интернетом, составляет 10 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на GR-директора ИБ-компании «Код безопасности» Александру Шмигирилову.
По его словам, в этом возрасте несовершеннолетние начинают осознавать опасности и способны принимать более обоснованные решения. Она также высказалась за создание «горячих линий», куда могут звонить дети, чтобы получить помощь в опасных ситуациях. Отмечается, что с началом учебного года увеличивается активность подростков в социальных сетях, а вместе с ней и интенсивность атак на них.
За первое полугодие текущего года обманутые подростки передали мошенникам 600 млн рублей.
Вектор атак смещается на детей и подростков, однако конечной целью остаются деньги их родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назван минимальный возраст для доступа детей в интернет
- СМИ: Путин удивил КНР неожиданным подарком
- В Европарламенте заявили о проблемах с поиском средств для Киева
- СМИ: Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах
- В Европарламенте заявили об исчерпании возможностей антироссийских санкций
- Девальвацию рубля назвали ключевым риском для российской экономики
- В 90% регионов оклады учителей ниже МРОТ
- В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек
- Альпинист: Наговицина могла пойти на пик Победы с двойным переломом ноги
- Рост номинальных зарплат в РФ начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru