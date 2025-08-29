Назван минимальный возраст для доступа детей в интернет

Минимальный возраст, с которого стоит доверять детям пользование интернетом, составляет 10 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на GR-директора ИБ-компании «Код безопасности» Александру Шмигирилову.

Родителей призвали приучать детей к кибергигиене с «горшка»

По его словам, в этом возрасте несовершеннолетние начинают осознавать опасности и способны принимать более обоснованные решения. Она также высказалась за создание «горячих линий», куда могут звонить дети, чтобы получить помощь в опасных ситуациях. Отмечается, что с началом учебного года увеличивается активность подростков в социальных сетях, а вместе с ней и интенсивность атак на них.

За первое полугодие текущего года обманутые подростки передали мошенникам 600 млн рублей.

Вектор атак смещается на детей и подростков, однако конечной целью остаются деньги их родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

