Назван минимальный возраст для доступа детей в интернет

По его словам, в этом возрасте несовершеннолетние начинают осознавать опасности и способны принимать более обоснованные решения. Она также высказалась за создание «горячих линий», куда могут звонить дети, чтобы получить помощь в опасных ситуациях. Отмечается, что с началом учебного года увеличивается активность подростков в социальных сетях, а вместе с ней и интенсивность атак на них.

За первое полугодие текущего года обманутые подростки передали мошенникам 600 млн рублей.

Вектор атак смещается на детей и подростков, однако конечной целью остаются деньги их родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

