Эксперт Семов назвал четыре причины отказа в ипотеке

Банк может отказать в ипотеке, если у него будет неполная или недостоверная информация о заемщике и недвижимости. Об этом заявил эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максим Семов, сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, если кредитное учреждение запрашивает какую-то справку, её необходимо предоставить.

«Возможно, она понадобится только для галочки, но должна быть, если банк ее требует. Пакет документов на квартиру или дом должен быть собран в полном объеме», — подчеркнул эксперт.

Он также призвал не предоставлять недостоверную информацию и рассказал, что обман обязательно будет выявлен на разных этапах проверки, и наверняка станет причиной отказа.

Ещё одной причиной может стать недостаточный доход заемщика.

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«Если желающий взять ипотеку имеет семью из трех человек с общим ежемесячным доходом в 100 тыс. рублей, он не сможет ежемесячно направлять на гашение ипотечного кредита 70 тыс. рублей. При этом задолженность по кредитам, по которым человек является поручителем, также входит в долговую нагрузку», — отметил Семов.

Плохая кредитная история также повлияет на решение о предоставлении ипотеки, если были допущены просрочки по предыдущим займам.

«Нужно как можно скорее загасить долги, чтобы сведения об этом отразились в кредитной истории и кредитный рейтинг улучшился», — посоветовал специалист.

Также банк может отказать в ипотеке при неподходящем объекте недвижимости.

«Могут возникнуть вопросы при наличии сложностей с регистрацией прав собственности или ошибок в оформлении наследства», — пояснил Семов.

Ранее стало известно, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче ипотеки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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