Эксперт Семов назвал четыре причины отказа в ипотеке

По его словам, если кредитное учреждение запрашивает какую-то справку, её необходимо предоставить.

«Возможно, она понадобится только для галочки, но должна быть, если банк ее требует. Пакет документов на квартиру или дом должен быть собран в полном объеме», — подчеркнул эксперт.

Он также призвал не предоставлять недостоверную информацию и рассказал, что обман обязательно будет выявлен на разных этапах проверки, и наверняка станет причиной отказа.

Ещё одной причиной может стать недостаточный доход заемщика.