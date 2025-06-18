«Кинопоиск» выпустил аудиосериал об истории российского фэнтези

Сервис «Кинопоиск» запустил документальный аудиосериал, посвященный становлению и развитию жанра фэнтези в России. Проект, состоящий из семи эпизодов, охватывает ключевые этапы формирования жанра в литературе, кино и массовой культуре.

Автором и ведущим серии выступил журналист и медиаменеджер Юрий Сапрыкин. В выпусках он беседует с писателями, критиками и издателями, чтобы проследить путь отечественного фэнтези от первых книг до современных экранных адаптаций.

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Среди участников проекта — Ник Перумов, Мария Семенова, Дмитрий Емец, Ольга Птицева и Шамиль Идиатуллин. В эпизодах речь идет, в частности, о таких произведениях, как «Кольцо тьмы», «Волкодав», «Ночной дозор», «Таня Гроттер», «Дом, в котором...» и «Этерна».

Эпизоды будут выходить еженедельно на популярных аудиоплатформах. В сервисе «Яндекс Книги» каждая новая серия будет сопровождаться текстовой главой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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