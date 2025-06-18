Экс-тренер ФК «Химки» заявил об упадке профессионального спорта в Подмосковье

По его словам, Подмосковье - это большой регион, в котором много футбольных и баскетбольных школ, однако «парням некуда стремиться».

«Баскетбол закончился — нет чемпиона, который выигрывал Евролигу. Футбольные «Химки» постоянно были крепким участником РПЛ... Есть «Сатурн» — но это Вторая лига», - сказал специалист.

Юран добавил, что ему грустно от того, что в регионе есть базы и стадионы, «а профессиональных клубов больше нет».

Ранее ФК «Химки» не смог получить лицензию для участия в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ), поэтому было принято решение приостановить деятельность команды в её текущем виде, сообщает RT.

