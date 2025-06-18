В Иране почти полностью отключили интернет на фоне эскалации с Израилем
В Иране почти полностью отключили интернет на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает международная организация NetBlocks, отслеживающая доступ к сети в разных странах.
По ее данным, перебои охватили почти всю территорию страны.
Полное отключение произошло после нескольких дней частичных сбоев и совпало с ростом военной напряженности между Ираном и Израилем, которые в последние дни обменивались ракетными ударами.
В NetBlocks отмечают, что это отключение отличается от предыдущих — оно затронуло больше регионов и носит более масштабный характер, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru