В Иране почти полностью отключили интернет на фоне эскалации с Израилем

В Иране почти полностью отключили интернет на фоне обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщает международная организация NetBlocks, отслеживающая доступ к сети в разных странах.

По ее данным, перебои охватили почти всю территорию страны.

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Полное отключение произошло после нескольких дней частичных сбоев и совпало с ростом военной напряженности между Ираном и Израилем, которые в последние дни обменивались ракетными ударами.

В NetBlocks отмечают, что это отключение отличается от предыдущих — оно затронуло больше регионов и носит более масштабный характер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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