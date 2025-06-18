В Словакии задержали восемь человек по делу о хищении военной помощи Украине

Европейская прокуратура (ЕП) проводит масштабное расследование в Словакии по факту возможного хищения 7,4 миллионов евро, выделенных на военную поддержку Украины. По данным ведомства, в рамках операции задержаны восемь человек, среди которых четверо высокопоставленных сотрудников министерства обороны страны.

Как сообщает ЕП, оперативные мероприятия в Братиславе были направлены на сбор доказательств по делу о злоупотреблении средствами, предназначенными для помощи украинской армии.

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Расследование началось в апреле 2025 года, однако подозрения касаются событий 2022 года, когда чиновники минобороны Словакии могли завысить стоимость боеприпасов, переданных Украине, и нарушить процедуру госзакупок.

По версии следствия, фигуранты дела незаконно получили компенсацию за поставки вооружения, что нанесло ущерб бюджету ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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