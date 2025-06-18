В Словакии задержали восемь человек по делу о хищении военной помощи Украине

Европейская прокуратура (ЕП) проводит масштабное расследование в Словакии по факту возможного хищения 7,4 миллионов евро, выделенных на военную поддержку Украины. По данным ведомства, в рамках операции задержаны восемь человек, среди которых четверо высокопоставленных сотрудников министерства обороны страны.

Как сообщает ЕП, оперативные мероприятия в Братиславе были направлены на сбор доказательств по делу о злоупотреблении средствами, предназначенными для помощи украинской армии.