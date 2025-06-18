Миронов: Госслужащие не хотят отказываться от иномарок

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что большая часть российских чиновников не выполнила президентское поручение о переходе на автомобили отечественного производства. По его словам, распоряжение, данное Владимиром Путиным еще в сентябре 2023 года, на практике реализовали только депутаты Госдумы.

Политик отметил, что большинство госслужащих по-прежнему используют иномарки и не спешат менять их на продукцию российских автозаводов. Он также обратил внимание на новое постановление правительства, рекомендующее отдавать приоритет электрокарам при госзакупках, и назвал его преждевременным.

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По мнению Миронова, ставка на электромобили может лишь усложнить переход чиновников на отечественный автотранспорт. Он подчеркнул, что основной задачей должно быть не следование моде, а расширение спроса на продукцию российских автозаводов.

Парламентарий выразил уверенность в том, что увеличение объема госзаказов на автомобили может способствовать росту производства и снижению цен, которые, по его словам, в настоящее время «взлетели в небеса», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/SamarOblast
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