Миронов: Госслужащие не хотят отказываться от иномарок

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что большая часть российских чиновников не выполнила президентское поручение о переходе на автомобили отечественного производства. По его словам, распоряжение, данное Владимиром Путиным еще в сентябре 2023 года, на практике реализовали только депутаты Госдумы.

Политик отметил, что большинство госслужащих по-прежнему используют иномарки и не спешат менять их на продукцию российских автозаводов. Он также обратил внимание на новое постановление правительства, рекомендующее отдавать приоритет электрокарам при госзакупках, и назвал его преждевременным.