В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Власти Смоленской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на части территории региона. Как сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, эта мера принята на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности.

При этом сотовые операторы продолжают предоставлять услуги голосовой связи, а проводной интернет остается доступным без изменений.