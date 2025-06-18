В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
Власти Смоленской области ввели ограничения на работу мобильного интернета на части территории региона. Как сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале, эта мера принята на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности.
При этом сотовые операторы продолжают предоставлять услуги голосовой связи, а проводной интернет остается доступным без изменений.
Точные границы зон с ограниченным доступом и причины введения таких мер не уточняются.
Решение было озвучено после публичного обращения губернатора к жителям региона, в котором он призвал к пониманию временных неудобств, передает «Радиоточка НСН».
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