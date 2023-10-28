Эксперты предупредили о возможном росте ставок по рыночной ипотеке до 20%

Ранее Банк России повысил ключевую до 15% годовых, по данным регулятора, в стране усилилось инфляционное давление, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно данным центра «Русипотека», средние ставки по займам на вторичное и первичное жилье в октябре превысили 15%.

Как отметил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин, на фоне возможного роста ключевой ставки ипотека подорожает. Так, ставка в 20% может установиться к текущему декабрю, теоретически в 2024-м она поднимется до 20-22%.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов указал, что считает, что ставки 16-18% могут появиться на вторичном рынке для отдельных категорий объектов и заемщиков уже в четвертом квартале. Двадцатипроцентная ставка — «запретительный уровень», из-за которого значительная часть рынка окажется парализована.

При этом некоторые эксперты сомневаются в возможности такого роста показателей. По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимира Тетерина, средние ставки по рыночной ипотеке вряд ли вырастут до 20% в ближайшее время. Крайне маловероятным такой сценарий считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, по мнению которого для ставки по рыночной ипотеке в 20% необходима ключевая ставка не менее 18%.

