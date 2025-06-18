Песков назвал слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным образными

«Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней — это вчера», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что «вчера» беседовал с российским президентом. Подробности разговора он не раскрыл, передает «Радиоточка НСН».

