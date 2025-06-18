Песков назвал слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным образными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о «вчерашнем» разговоре с Владимиром Путиным следует воспринимать образно.

По его словам, американский лидер имел в виду недавний контакт, а не конкретно дату.

Трамп заявил, что не считает возможным возвращение Путина в формат G7

«Это он образно говорил: сейчас так жизнь насыщенна событиями, что ретроспектива в несколько дней — это вчера», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что «вчера» беседовал с российским президентом. Подробности разговора он не раскрыл, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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