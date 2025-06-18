Россия готова эвакуировать маломобильных граждан из Израиля в Иорданию и Египет

Посольство России в Израиле сообщило о возможности санитарной эвакуации маломобильных граждан РФ в аэропорты Египта и Иордании. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Речь идет о тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно покинуть территорию страны.

Посольство РФ работает над вопросом эвакуации россиян из Ирана

Как отметили в посольстве, после эвакуации граждане смогут самостоятельно добраться до России из указанных государств.

О сроках или порядке эвакуации не сообщается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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