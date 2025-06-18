Россия готова эвакуировать маломобильных граждан из Израиля в Иорданию и Египет
18 июня 202520:11
Посольство России в Израиле сообщило о возможности санитарной эвакуации маломобильных граждан РФ в аэропорты Египта и Иордании. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
Речь идет о тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно покинуть территорию страны.
Как отметили в посольстве, после эвакуации граждане смогут самостоятельно добраться до России из указанных государств.
О сроках или порядке эвакуации не сообщается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия готова эвакуировать маломобильных граждан из Израиля в Иорданию и Египет
- Песков назвал слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным образными
- В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
- В Словакии задержали восемь человек по делу о хищении военной помощи Украине
- В Иране почти полностью отключили интернет на фоне эскалации с Израилем
- Экс-тренер ФК «Химки» заявил об упадке профессионального спорта в Подмосковье
- Шеф-повар назвал нормальной стоимость обеда на ПМЭФ в 6500 рублей
- Трамп допустил удары США по Ирану
- Песков: Россия научилась извлекать из санкций выгоду
- ВЦИОМ: Молодёжь объяснила отказ от рождения детей нехваткой денег
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru