СМИ: США направят третий авианосец к Израилю на фоне обострения с Ираном
Соединенные Штаты готовятся направить третий авианосец в восточное Средиземноморье в связи с продолжающимся обострением ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, авианосная ударная группа во главе с USS Ford прибудет в зону ответственности Европейского командования США на следующей неделе. Хотя развертывание корабля было запланировано еще в прошлом году, его фактическое прибытие ожидается в ближайшие дни вблизи побережья Израиля.
Параллельно к региону движется еще один авианосец, который, по данным CNN, либо усилит присутствие рядом с USS Carl Vinson, либо заменит его в зоне боевого дежурства.
Авианосцы ВМС США традиционно используются для демонстрации силы в кризисных точках. На их борту размещаются десятки истребителей, способных выполнять удары и обеспечивать ПВО, а сопровождающие суда формируют эшелонированную защиту от угроз с воздуха, с поверхности моря и из-под воды, передает «Радиоточка НСН».
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