СМИ: США направят третий авианосец к Израилю на фоне обострения с Ираном

Соединенные Штаты готовятся направить третий авианосец в восточное Средиземноморье в связи с продолжающимся обострением ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, авианосная ударная группа во главе с USS Ford прибудет в зону ответственности Европейского командования США на следующей неделе. Хотя развертывание корабля было запланировано еще в прошлом году, его фактическое прибытие ожидается в ближайшие дни вблизи побережья Израиля.