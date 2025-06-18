Шеф-повар назвал нормальной стоимость обеда на ПМЭФ в 6500 рублей
Обед из трёх блюд за 6500 рублей, который предлагают на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) - это нормальная цена. Об этом «Газете.Ru» заявил шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков.
По его словам, на форуме собрались «самые богатые люди», для которых три блюда с напитком за шесть тысяч рублей «вообще ничего».
«Если бы там была Марья Степановна с улицы Рубинштейна, то она бы уже с ума сошла», - указал Шмаков.
Он также добавил, что сейчас, в принципе, «жизнь дорожает».
Ранее стало известно, что в меню для гостей ПМЭФ-2025 вошдли такие блюда, как филе рамаевской утки, радужная форель и брусничный пирог, сообщает RT.
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