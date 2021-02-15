Эксперт рассказала об управлении смартфоном без ведома его владельца
В мобильном телефоне могут оказаться вирусы и программы-шпионы, помогающие злоумышленникам получать персональные и платежные данные, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика цифровых продуктов Роскачества Эльвину Насибулину.
Программы-шпионы могут следить за владельцем гаджета, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные. Эксперт советует тщательно изучить информацию о приложении прежде, чем дать загрузить в телефон.
Насибулина отметила, что если батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе, то в нем уже могу существовать вирусы.
О выборе средств защиты смартфона от царапин и трещин рассказал эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян.
По его словам, для защиты смартфона от царапин и падения лучше выбрать защитные стекла, выбирать их надо по толщине и твердости.
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