Эксперт рассказала об управлении смартфоном без ведома его владельца

В мобильном телефоне могут оказаться вирусы и программы-шпионы, помогающие злоумышленникам получать персональные и платежные данные, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика цифровых продуктов Роскачества Эльвину Насибулину.

Программы-шпионы могут следить за владельцем гаджета, делать снимки, записывать звук, видео и собирать другие данные. Эксперт советует тщательно изучить информацию о приложении прежде, чем дать загрузить в телефон.

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Насибулина отметила, что если батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе, то в нем уже могу существовать вирусы.

О выборе средств защиты смартфона от царапин и трещин рассказал эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян.

По его словам, для защиты смартфона от царапин и падения лучше выбрать защитные стекла, выбирать их надо по толщине и твердости.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныСмартфоны
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