Эксперт рассказала об управлении смартфоном без ведома его владельца

Насибулина отметила, что если батарея стала быстрее разряжаться, телефон начал греться и работать медленно, перегружается сам по себе, то в нем уже могу существовать вирусы.

О выборе средств защиты смартфона от царапин и трещин рассказал эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян.

По его словам, для защиты смартфона от царапин и падения лучше выбрать защитные стекла, выбирать их надо по толщине и твердости.

