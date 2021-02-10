Эксперт по технологиям назвал способы подачи сигнала SOS cо смартфона

Независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев назвал несколько способов подачи сигнала SOS со смартфона.

По словам эксперта, такая функция есть в каждом смартфоне. Один из способов - длительное нажатие на кнопку включения или одновременное удержание кнопок регулировки громкости. Другой способ - нажатие несколько раз подряд на кнопку выключения, что переведет гаджет в аварийный режим и даст возможность вызвать экстренные службы.

Эксперт пояснил, что таким образом смартфон может передать данные геолокации, группу крови и другую важную информации экстренным службам. Как заявил Шалеев в эфире «Радио 1», о таких возможностях смартфонов знает менее трети их пользователей.



