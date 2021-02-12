Эксперт по гаджетам рассказал о защите экрана смартфона
О выборе средств защиты смартфона от царапин и трещин рассказал эксперт сети сервисных центров «Ремонтный городок» Норик Аракелян.
По его словам, для защиты смартфона от царапин и падения лучше выбрать защитные стекла, выбирать их надо по толщине и твердости. Желательно, чтобы толщина была 0,5 мм, а твердость – не менее 9Н, передает «Радио1».
Ранее главный редактор портала biggeek.ru Николай Николаев рассказывал, что при покупке зарядного устройства нужно знать максимальную мощность зарядки телефона и поддерживает ли он функцию быстрой зарядки. Эти сведения можно узнать в интернете, вбив в поиск модель телефона. При этом чужая зарядка телефону не помешает, так как в блок питания у них встроена защита.
Современному телефону не грозят повреждения от чужой зарядки, так как у них в контрольном питании встроена защита. Телефон можно зарядить и от блока питания ноутбука, добавил он.
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