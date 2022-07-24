Эксперт рассказала, как не попасться на уловки мошенников
Мошенники реже всего атакуют или предпочитают вовсе избегать людей, которые отвечают грубо, категорично или тех, кто начинает их троллить, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольгу Дайнеко.
Тем гражданам, которые не желают грубить, она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список. Эксперт заявила о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности — не передавать банковские данные неизвестным, не переходить по сторонним ссылкам в интернете, не загружать программы или игры из непроверенных источников.
Кроме того, нельзя делиться личными данными с посторонними людьми, рассказывать о себе или близких.
Напомним, бесплатные SIM-карты, полученные с рук или в «серых» салонах связи, могут быть опасны для личных данных.
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