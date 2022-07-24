Эксперт рассказала, как не попасться на уловки мошенников

Тем гражданам, которые не желают грубить, она посоветовала просто прервать разговор и внести абонента в черный список. Эксперт заявила о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности — не передавать банковские данные неизвестным, не переходить по сторонним ссылкам в интернете, не загружать программы или игры из непроверенных источников.

Кроме того, нельзя делиться личными данными с посторонними людьми, рассказывать о себе или близких.

Напомним, бесплатные SIM-карты, полученные с рук или в «серых» салонах связи, могут быть опасны для личных данных.

