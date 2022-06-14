Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. Они звонят абонентам и, представляясь сотрудниками банков, предлагают накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы обменять на рубли. Как сообщил Банк России, злоумышленники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу.

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На самом же деле, получив эти сведения, мошенники крадут деньги со счета.

В ЦБ советуют при поступлении такого звонка либо не брать трубку, либо прервать разговор. Регулятор подчеркивает, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, включая трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код.

В начале июня заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об увеличении количества звонков гражданам от телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в сутки.



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