Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян

На самом же деле, получив эти сведения, мошенники крадут деньги со счета.

В ЦБ советуют при поступлении такого звонка либо не брать трубку, либо прервать разговор. Регулятор подчеркивает, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, включая трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код.

В начале июня заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об увеличении количества звонков гражданам от телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в сутки.







