Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. Они звонят абонентам и, представляясь сотрудниками банков, предлагают накопленный за покупки кешбэк и другие бонусные баллы обменять на рубли. Как сообщил Банк России, злоумышленники запрашивают у человека банковские данные и смс-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу.
На самом же деле, получив эти сведения, мошенники крадут деньги со счета.
В ЦБ советуют при поступлении такого звонка либо не брать трубку, либо прервать разговор. Регулятор подчеркивает, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону финансовые данные, включая трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код.
В начале июня заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об увеличении количества звонков гражданам от телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в сутки.
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