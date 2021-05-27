«Ножи, пистолеты». Назван объем изымаемого оружия в московских школах

Саминский также подчеркнул, что сегодня в московских школах ежемесячно изымаются десятки запрещенных предметов при входе, это каждодневная работа охраны.

«Нож, например, тоже входит в перечень запрещенных предметов к проносу на территорию образовательной организации. Поэтому если охранник профессиональный, и есть рамка металлодетектора, а она однозначно сработает на нож, то нож будет изъят. Это все целевая каждодневная работа. В Москве в месяц изымается до 20-25 опасных и запрещенных к проносу предметов – пистолеты, ножи», - добавил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собирать деньги с родителей учеников на любые школьные нужды – противозаконно.

Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила журналистам, что в ряде СМИ были «неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия».

