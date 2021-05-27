«Ножи, пистолеты». Назван объем изымаемого оружия в московских школах
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский объяснил, что по закону за безопасность учеников в школе отвечает директор, но оплачивает охрану государство.
Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что охрану школ оплачивает государство. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг назвал отсутствие охраны причиной трагедии в казанской гимназии, где выпускник застрелил девять человек. По его словам, родители учеников школы не хотели платить за охрану учреждения.
«Да, одна из причин трагедии – отсутствие профессиональной охраны. За безопасность детей в школе согласно закону отвечает директор образовательной организации. За охрану школ платит государство, в зависимости от права собственности – если федеральная собственность, платит федеральный бюджет, если региональная собственность – региональная бюджет, муниципальная – муниципальный бюджет, если частная собственность – платят родители либо инвесторы», - отметил Саминский.
По его словам, только профессиональная охрана может распознать потенциального убийцу еще до его проникновения в здание школы.
«Охрана обязана либо предотвратить преступление, либо минимизировать количество жертв и последствий. Для этого необходимо, чтобы там находился профессионально подготовленный охранник, который заблокирует нападавшего до периметра. Все образовательные организации в России должны быть ограждены периметром отдельным, а у него должна быть высота забора 2 метра 20 сантиметров, а также калитки блокирующиеся, замки, видеодомофоны. Росгвардия прибывает везде, по всей территории России за 4-5 минут, до этого времени охрана должна заблокировать здание школы», - объяснил он.
Саминский также подчеркнул, что сегодня в московских школах ежемесячно изымаются десятки запрещенных предметов при входе, это каждодневная работа охраны.
«Нож, например, тоже входит в перечень запрещенных предметов к проносу на территорию образовательной организации. Поэтому если охранник профессиональный, и есть рамка металлодетектора, а она однозначно сработает на нож, то нож будет изъят. Это все целевая каждодневная работа. В Москве в месяц изымается до 20-25 опасных и запрещенных к проносу предметов – пистолеты, ножи», - добавил он.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собирать деньги с родителей учеников на любые школьные нужды – противозаконно.
Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила журналистам, что в ряде СМИ были «неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия».
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