«Ни на какие нужды!» Бастрыкину напомнили, что школам запрещено собирать деньги с родителей
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила НСН, что оплата услуг охраны в учебном заведении должна осуществляться из государственного и федерального бюджета.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собирать деньги с родителей учеников на любые школьные нужды – противозаконно. Ранее глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что казанская гимназия, в которой произошла трагедия, не охранялась из-за отказа родителей учеников оплачивать услуги охраны.
«Законом запрещено собирать деньги с родителей вообще на какие-либо нужды. Родители могут сдать деньги, если они хотят поменять в школе, например, занавески, поставить кулер с водой или сделать что-то такое, что не предусмотрено общим планом. Но только добровольно! Если администрация школы обязывает родителей сдавать деньги на что бы то ни было, включая охрану, то это уже вымогательство и поборы. Это запрещено. Родители в этом случае обращаются в правоохранительные органы, уполномоченному по правам ребенка. Они имеют не только не платить, но и жаловаться, вплоть до того, что были приняты меры реагирования», - добавила она.
Ирина Волынец уточнила, что проблема кроется в низком финансировании учебных заведений и единого регламента, который бы действовал на территории России.
«Проблема в том, что у нас нет до сих пор на федеральном уровне единого регламента, который бы действовал на территории всей страны. Оплата услуг охраны должна осуществляться из государственного бюджета и федерального бюджета. Получается замкнутый круг – с одной стороны, школа обязана обеспечить безопасность детей, директор должен отвечать за это лично. С другой стороны – если в бюджете школы нет на это средств, администрации учебного заведения приходится либо собирать эти деньги с родителей, что противозаконно, либо не выполнять в полной мере свои обязательства по охране, либо даже просить родителей выполнять какое-то дежурство», - отметила детский омбудсмен.
Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей. По ее словам, в ряде СМИ были «неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия».
11 мая из-за стрельбы в казанской школе погибли девять человек.
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