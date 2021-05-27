«Ни на какие нужды!» Бастрыкину напомнили, что школам запрещено собирать деньги с родителей

Ирина Волынец уточнила, что проблема кроется в низком финансировании учебных заведений и единого регламента, который бы действовал на территории России.

«Проблема в том, что у нас нет до сих пор на федеральном уровне единого регламента, который бы действовал на территории всей страны. Оплата услуг охраны должна осуществляться из государственного бюджета и федерального бюджета. Получается замкнутый круг – с одной стороны, школа обязана обеспечить безопасность детей, директор должен отвечать за это лично. С другой стороны – если в бюджете школы нет на это средств, администрации учебного заведения приходится либо собирать эти деньги с родителей, что противозаконно, либо не выполнять в полной мере свои обязательства по охране, либо даже просить родителей выполнять какое-то дежурство», - отметила детский омбудсмен.

Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила журналистам, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей. По ее словам, в ряде СМИ были «неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия».

11 мая из-за стрельбы в казанской школе погибли девять человек.

