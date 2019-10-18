Эксперт рассказал, как уберечься от телефонных мошенников

18 октября 201920:23
Станислав Меркулов

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в эфире НСН прокомментировал очередную утечку базы данных российских заемщиков.

Данные более миллиона кредитных историй россиян попали в открытый доступ. Как сообщает газета «Коммерсант», информация попала в интернет из-за утечки с одного из серверов, принадлежащего микрофинансовой организации. Речь идет о сервисе, который занимается выдачей онлайн-займов. В руки злоумышленников могли попасть паспортные данные, адреса регистрации и фактического проживания, номера телефонов заемщиков, а также информация о кредитах и скоринговый балл.

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев в эфире НСН рассказал, что оказавшиеся в сети данные легко могут использовать мошенники для «развода» по телефону.

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«Такие утечки происходят ежедневно. То из банка утекут, то из оператора связи утекут. Если речь идет о финансовых учреждениях, где хранятся не только наши персональные данные, но и данные по расчетному счету, номера кредитных карт, информация о нашей задолженности – это все могут использовать мошенники для развода вас по телефону, чтобы вы рассказали свои пин-коды и все остальное. Здесь надо быть крайне внимательным, когда вам кто-то звонит и представляется сотрудником банка или финансовой организации, ни в коем случае ничего не говорить, и сохранять бдительность», - посоветовал он.

Ранее сообщилось о «сливе» в интернет данных владельцев 60 миллионов кредитных карт Сбербанка. Однако в самом банке сообщили, что речь идет об утечке данных двухсот клиентов. Уточняется, что личность сотрудника, совершившего преступление, уже установлена, с ним работают правоохранительные органы.

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ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
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