«Люди – самое слабое звено». Эксперт об утечке данных абонентов «Билайна»

Компания «Вымпелком» («Билайн») подтвердила утечку базы данных клиентов. Речь идет о базе абонентов домашнего интернета по состоянию на 2017 год, которая оказалась доступна для скачивания на файлообменниках. Как утверждается, утечка могла затронуть не менее 8 миллионов абонентов. В компании утверждают, что похищенная информация, по большей части, уже устарела. Тем не менее, оператор создал оперативный штаб для расследования утечки.

Причинами утечек личных данных россиян являются халатное отношение компаний к вопросам безопасности и человеческий фактор. Об это в эфире НСН сообщил глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев.

«Это проблема не только России, данные утекают во всем мире. На первом месте по утечкам находится Великобритания. Там еженедельно теряют персональные данные многих компаний. Они впереди планеты всей. У нас тоже участились такие случаи. В первую очередь это происходит из-за халатности, отсутствия должного внимания вопросам информационной безопасности. Кроме того, большую роль играет человеческий фактор. Люди – один из самых слабых звеньев в системе безопасности. Они копируют данные на флешки, потом теряют их, продают», - рассказал он.