«Люди – самое слабое звено». Эксперт об утечке данных абонентов «Билайна»
Глава ассоциации по компьютерной безопасности рассказал НСН, что случаи утечек персональных данных клиентов будут только учащаться.
Компания «Вымпелком» («Билайн») подтвердила утечку базы данных клиентов. Речь идет о базе абонентов домашнего интернета по состоянию на 2017 год, которая оказалась доступна для скачивания на файлообменниках. Как утверждается, утечка могла затронуть не менее 8 миллионов абонентов. В компании утверждают, что похищенная информация, по большей части, уже устарела. Тем не менее, оператор создал оперативный штаб для расследования утечки.
Причинами утечек личных данных россиян являются халатное отношение компаний к вопросам безопасности и человеческий фактор. Об это в эфире НСН сообщил глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев.
«Это проблема не только России, данные утекают во всем мире. На первом месте по утечкам находится Великобритания. Там еженедельно теряют персональные данные многих компаний. Они впереди планеты всей. У нас тоже участились такие случаи. В первую очередь это происходит из-за халатности, отсутствия должного внимания вопросам информационной безопасности. Кроме того, большую роль играет человеческий фактор. Люди – один из самых слабых звеньев в системе безопасности. Они копируют данные на флешки, потом теряют их, продают», - рассказал он.
По мнению Ромачева, ситуация с утечкой персональных данных граждан будет лишь усугубляться.
«Вопросы сохранности персональных данных должен регулировать Роскомнадзор. На данный момент, к сожалению, не было ни одного судебного прецедента – никого не посадили, не оштрафовали за несоблюдение закона о персональных данных. Поэтому такие утечки будут повторяться. Поскольку нет наказания – компании не хотят вкладывать дополнительные средства в сохранность этих данных. Плюс не должным образом компании подходят к вопросам кадровой безопасности: берут кадры с улицы, не проверяют их деловую репутацию. В результате на работу устраиваются проходимцы, которые воруют данные, продают их. Мы с такими проблемами будем сталкиваться все чаще, потому что все переходит в электронный документооборот. Все наши данные в компаниях, куда мы обращались, есть на серверах, на флешках. Во всех компаниях работают люди. Это значит, что данные могут утечь», - констатировал собеседник НСН.
На прошлой неделе эксперты в эфире НСН оценили последствия утечки данных клиентов Сбербанка.
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