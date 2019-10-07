Сбербанк сообщил об утечке данных 5 тысяч клиентов
В ходе внутреннего расследования Сбербанк выяснил, что жертвами утечки данных стали 5 тысяч клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
Согласно новым обнаруженным данным, сотрудник банка продал преступникам в теневом интернете 5 тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка. «Данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет», - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось о 200 пострадавших в результате утечки клиентах. Сбербанк заявил, что личность сотрудника, совершившего преступление, уже установлена, с ним работают правоохранительные органы.
Эксперты в эфире НСН рассказали, как можно защитить банковские данные от злоумышленников.
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