Эксперт рассказал, что россияне не стали больше пить в пандемию
Во время пандемии россияне не стали чаще покупать алкоголь, сообщил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
По его словам, за год рост потребления спиртных напитков составил 1-3%. По словам Дробиза, такие цифры несущественны, передает RT. Он полагает, что сам социально-экономический кризис никак не сказался на его потреблении (как правило рост происходит в пределах 5—7%).
Нынешний рост, по словам специалиста, вызван тем, что люди во время пандемии никуда не ездили и проводили время без отпусков, во время которых россияне больше пьют, передает РЕН ТВ.
Кроме того, в преддверии праздников люди начинают больше покупать алкоголь.
Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее призвал запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом.
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