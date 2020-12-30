Эксперт рассказал, что россияне не стали больше пить в пандемию

Нынешний рост, по словам специалиста, вызван тем, что люди во время пандемии никуда не ездили и проводили время без отпусков, во время которых россияне больше пьют, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в преддверии праздников люди начинают больше покупать алкоголь.

Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее призвал запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом.



