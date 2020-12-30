Эксперт рассказал, что россияне не стали больше пить в пандемию

Во время пандемии россияне не стали чаще покупать алкоголь, сообщил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, за год рост потребления спиртных напитков составил 1-3%. По словам Дробиза, такие цифры несущественны, передает RT. Он полагает, что сам социально-экономический кризис никак не сказался на его потреблении (как правило рост происходит в пределах 5—7%).

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Нынешний рост, по словам специалиста, вызван тем, что люди во время пандемии никуда не ездили и проводили время без отпусков, во время которых россияне больше пьют, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в преддверии праздников люди начинают больше покупать алкоголь.

Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев ранее призвал запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Вадим ДробизАлкоголь
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