В России призвали запретить детское шампанское

Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев призвал запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом. Соответствующее письмо он направил на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Хамзаев отметил, что перед новогодними праздниками в стране отмечен рост продаж спиртных напитков. В ряде регионов объемы продаж выросли в 8–12 раз, передает РИА Новости.