В России призвали запретить детское шампанское
Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев призвал запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом. Соответствующее письмо он направил на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Хамзаев отметил, что перед новогодними праздниками в стране отмечен рост продаж спиртных напитков. В ряде регионов объемы продаж выросли в 8–12 раз, передает РИА Новости.
По его мнению, новогодняя традиция застолья может привести к вовлечению несовершеннолетних в процесс распития алкоголя. Хамзаев призвал пресечь традицию, когда родители склоняют детей отмечать Новый год с шампанским или другой «имитирующей алкоголь детской продукцией».
Ранее депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT предложение «Трезвой России» запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.
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