Эксперт Госдумы: Приложение для европротокола регионам не поможет
Глава Росстрахнадзора рассказал в эфире НСН, как распространение электронного европротокола зависит от удаленности от городов миллионников и возраста водителей.
С 1 сентября вступает в силу закон, который позволит водителям, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, оформлять европротокол через мобильное приложение «Помощник ОСАГО».
Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН поделился мнением, что электронный европротокол не подходит для регионов с низкой платежеспособностью.
«Распространение электронного европротокола связано, прежде всего, с наличием интернета и устойчивой связи. Поэтому это больше подходит столицам и городам миллионникам – там, где эта связь устойчивая. Эти города с наибольшим количеством автомобилистов, то есть и с наибольшим количеством людей обладающих полисами. Также зависит от тех автомобилистов, которые на «ты» с интернетом. На самом деле, оформление европротокола онлайн это не такое простое дело и больше это касается людей помоложе – кто легко общается со своим компьютером, телефоном. Также в связи с тем, что глубинка менее платежеспособна, там гораздо больше кнопочных телефонов, чем таких девайсов. Поэтому там это будет развиваться сложнее и не так быстро, как нам кажется», - называет причины, которые будут тормозить распространение электронного европротокола в России, собеседник НСН.
В целом, Александр Коваль отмечает, что европротокол набирает популярность среди российских автолюбителей.
«Все больше и больше водителей пользуется европротоколом. Безусловно, это удобнее – не нужно ждать ГАИ и, если споров между водителями нет, то все стараются так поступать. Но всегда есть опасения, по отношению одного водителя к другому, что второй там что-то изменит. У меня есть такой здоровый скептицизм», - поясняет Глава Росстрахнадзора.
Ожидается, что возможность оформления европротокола онлайн при помощи сервиса госуслуг не только облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и автолюбителями, но и разгрузит дороги от пробок по причине ДТП.
Ранее Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН прокомментировал нововведение 2020 года - возможность проверить онлайн всю историю владения автомобилем.
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