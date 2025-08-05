В Финляндии прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
5 августа 202512:09
Финский прогулочный катер нарушил границу с Россией. Об этом сообщила береговая охрана Финляндии.
По ее данным, инцидент произошел в Виролахти 27 июля.
«Прогулочное судно незаконно пересекло... морскую границу Финляндии и России и вернулось обратно», — указали в ведомстве.
Специалисты начали расследование случившегося.
Между тем в Эстонии смонтировали массивные металлические ворота в Нарве на мосту Дружбы, соединяющем республику с российским Ивангородом, пишет RT. На границе Эстонии и России также намерены установить выдвижные барьеры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России рассказали об успешном опыте возрождения «вымирающих» городов
- Главу Гагаузии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы
- Армия России освободила Январское в Днепропетровской области
- В Финляндии прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией
- «Будет мощное извержение?»: Чем грозят Камчатке проснувшиеся вулканы
- Без тараканов и отравлений: Как выбрать «безопасный» отель на Кубе
- Спортивный комментатор Александр Гришин погиб после несчастного случая
- «Ростех» начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году
- Депутат Гусев раскрыл причины роста тарифов ЖКХ
- Госдума попросила Минпросвещения установить вилку цен на высшее образование
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru