В Финляндии прогулочный катер незаконно пересек границу с Россией

Финский прогулочный катер нарушил границу с Россией. Об этом сообщила береговая охрана Финляндии.

По ее данным, инцидент произошел в Виролахти 27 июля.

«Прогулочное судно незаконно пересекло... морскую границу Финляндии и России и вернулось обратно», — указали в ведомстве.

Специалисты начали расследование случившегося.

Между тем в Эстонии смонтировали массивные металлические ворота в Нарве на мосту Дружбы, соединяющем республику с российским Ивангородом, пишет RT. На границе Эстонии и России также намерены установить выдвижные барьеры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГраницаФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры