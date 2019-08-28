Автомобилисты с 2020 года смогут записаться на техосмотр через сайт госуслуг
У владельцев автомобилей с 2020 года появится возможность записаться на техосмотр и оформить ОСАГО через портал госуслуг, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
Это будет способствовать тому, что россияне смогут проследить всю историю владения автотранспортным средством.
Изменится характер получения штрафов за выезд на дорогу без ОСАГО. Сейчас приходят только уведомления об отсутствии полисов, в следующем же году предполагается формирование штрафов в автоматическом режиме, уточнил Акимов.
27 августа на сайте госуслуг заработало еще пять новых сервисов. Среди которых два касаются автомобилистов – обжалование штрафов и подача онлайн Европротокола, сообщала НСН.
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