Автомобилисты с 2020 года смогут записаться на техосмотр через сайт госуслуг

У владельцев автомобилей с 2020 года появится возможность записаться на техосмотр и оформить ОСАГО через портал госуслуг, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Это будет способствовать тому, что россияне смогут проследить всю историю владения автотранспортным средством.