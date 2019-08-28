Автомобилисты с 2020 года смогут записаться на техосмотр через сайт госуслуг

У владельцев автомобилей с 2020 года появится возможность записаться на техосмотр и оформить ОСАГО через портал госуслуг, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

Это будет способствовать тому, что россияне смогут проследить всю историю владения автотранспортным средством.

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Изменится характер получения штрафов за выезд на дорогу без ОСАГО. Сейчас приходят только уведомления об отсутствии полисов, в следующем же году предполагается формирование штрафов в автоматическом режиме, уточнил Акимов.

27 августа на сайте госуслуг заработало еще пять новых сервисов. Среди которых два касаются автомобилистов – обжалование штрафов и подача онлайн Европротокола, сообщала НСН.


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