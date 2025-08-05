Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
Режиссер, художественный руководитель московского «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов умер на 68-м году жизни. Об этом заявил критик, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.
«Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов», - сообщил он в беседе с ТАСС.
Борис Юхананов родился в 1957 году в Москве, окончил Воронежский институт искусств (актер театра и кино) и ГИТИС (режиссер драмы). Режиссер в 1985 году создал первую в СССР независимую театральную группу «Театр — Театр», с 1988-го вел педагогическую деятельность.
Юхананов в 2013 году возглавил Московский драматический театр имени К. С. Станиславского и начал его глобальную реформацию. Впоследствии учреждение стало «Электротеатром Станиславский». Худрук отмечал, что придерживается стратегии «новой процессуальности», где театр становится местом для синтеза театрального искусства, кино, музыки, литературы. Юхананов поставил десятки спектаклей в России и за рубежом, а также создал ряд кино- и видеопроектов.
Ранее в возрасте 81 года умер режиссер, народный артист РСФСР Юрий Еремин, напоминает РЕН ТВ.
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