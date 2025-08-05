В Омске во время Сибирского международного марафона умер 65-летний спортсмен
Участник Сибирского международного марафона в Омске умер во время забега. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Марафон проходил 2 августа. По данным правоохранителей, 65-летнему участнику стало плохо, и он скончался на месте.
«Криминальной составляющей не усматривается», - указали в УМВД.
По данным СМИ, мужчина бежал дистанцию 10 км, у него произошел сердечный приступ.
Ранее в Нижнем Новгороде триатлонист Андрей Пуляев умер в ходе соревнований Ironstar 113, пишет RT. Мужчине стало плохо во время водного этапа, медики не смогли его спасти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru