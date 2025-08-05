В Омске во время Сибирского международного марафона умер 65-летний спортсмен

Участник Сибирского международного марафона в Омске умер во время забега. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Марафон проходил 2 августа. По данным правоохранителей, 65-летнему участнику стало плохо, и он скончался на месте.

«Криминальной составляющей не усматривается», - указали в УМВД.

По данным СМИ, мужчина бежал дистанцию 10 км, у него произошел сердечный приступ.

Ранее в Нижнем Новгороде триатлонист Андрей Пуляев умер в ходе соревнований Ironstar 113, пишет RT. Мужчине стало плохо во время водного этапа, медики не смогли его спасти.

