Бесполезные госуслуги. Онлайн-история автомобилей от ГИБДД проиграет нелегалам

Полная история автомобиля станет доступна со следующего года на портале госуслуг в рамках внедрения суперсервисов. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вице-премьер Максим Акимов. Как передает ТАСС, по единому реестру можно будет проверить онлайн всю историю владения автомобилем. Это будет юридически значимая информация, которая скажется на выборе продавца и покупателя.

Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в комментарии НСН пояснил, почему не ждёт радикальных изменений в связи с введением такого сервиса на базе госуслуг.

«Такой сервис уже существует, правда, в полулегальном виде. Например, есть боты в Телеграме, которые предоставляют такую информацию, автомобильные сайты. Все автовладельцы, которые стремятся избежать покупки плохих автомобилей, этой информацией пользуются. Причём существующие ресурсы предоставляют более полную информацию, чем это смогут делать госуслуги. Сейчас, например, вы можете заказать полный отчёт, там будут указаны данные предыдущих владельцев, включая их адреса, телефоны. Однако такое обращение с персональными данными нелегально. Тем не менее, такие сервисы есть, они пользуются спросом. Госуслуги будут проигрывать им, потому что не смогут предоставлять информацию в нарушении федерального закона. Возникает закономерный вопрос: будут ли пользоваться автовладельцы данными госуслуг? Возможно в качестве предварительной информации. В любом случае, я могу за сто рублей получить полную историю автомобиля, причём не от ГИБДД, а всю – объявления о продаже, аварии, владельцы, ограничения. Эти сведения интереснее и полнее, чем то, что может предоставить государство. Наличие такой возможности в госуслугах положительный момент, но степень влияния на авторынок будет не очень большой», - отметил собеседник НСН.