«Ростех» начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году

Госкорпорация «Ростех» начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор организации Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Как отметил глава «Ростеха», «Суперджет» полностью импортозаместили.

«Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое», — заявил Чемезов.

Он также рассказал, что предприятия «Ростеха» импортозаместили более 70 систем самолетов МС-21.

Ранее госкорпорация заявила о начале поставок Министерству обороны новейших зенитных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов «Панцирь», напоминает РЕН ТВ.

