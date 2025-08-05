Спортивный комментатор Александр Гришин погиб после несчастного случая
Журналист, спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет. Об этом сообщила его жена Анастасия Гришина в беседе с ТАСС.
Комментатор скончался в результате несчастного случая «на железнодорожной платформе в сильный дождь».
Александр Гришин родился в 1978 году. Свою телевизионную карьеру он начал в 2002-м на спортивном канале «7ТВ», позже работал на телеканалах «Спорт» («Россия-2») и «Матч ТВ». С 2018 года Гришин был комментатором Первого канала. Журналист работал на Олимпийских играх 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 годов, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию.
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