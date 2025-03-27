В России предложил ввести пошлину на самогонные аппараты
Глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ввести символическую пошлину на продажу самогонных аппаратов высокой мощности. По его мнению, пошлина должна быть включена в стоимость.
По его словам, это позволит контролировать «нелегальный рынок», обелить его, а также уменьшит распространение алкогольной продукции, передает «Российская газета».
Алешин уверен, что сегодня даже приблизительно нельзя оценить «домашний» рынок производства алкоголя. Он призвал не допустить распространение таких аппаратов среди несовершеннолетних.
В рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. В ведомстве указали, что речь идет в том числе об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов «в зависимости от их производительности».
Продажу самогонных аппаратов, некоторые из которых позволяют производить алкоголь в промышленных масштабах, ограничить необходимо, однако на практике могут возникнуть проблемы, связанных с запретом их рекламы и дистанционной продажи, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин «Радиоточке НСН».
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