В России предложил ввести пошлину на самогонные аппараты

Алешин уверен, что сегодня даже приблизительно нельзя оценить «домашний» рынок производства алкоголя. Он призвал не допустить распространение таких аппаратов среди несовершеннолетних.

В рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ. В ведомстве указали, что речь идет в том числе об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов «в зависимости от их производительности».

Продажу самогонных аппаратов, некоторые из которых позволяют производить алкоголь в промышленных масштабах, ограничить необходимо, однако на практике могут возникнуть проблемы, связанных с запретом их рекламы и дистанционной продажи, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин «Радиоточке НСН».

