В Вологодской области закрыли более 40% алкомаркетов

Более 40% алкомаркетов закрылось в Вологодской области после введения ограничений на их работу, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

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Речь идет о 253 точках продажи алкогольной продукции.

Напомним, что с марта время розничной продажи алкоголя в регионе ограничили двумя часами по будням — с 12:00 до 14:00.

Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил НСН, что общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:МагазиныВологодская ОбластьАлкоголь

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