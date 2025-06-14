В Вологодской области закрыли более 40% алкомаркетов
14 июня 202517:03
Более 40% алкомаркетов закрылось в Вологодской области после введения ограничений на их работу, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Речь идет о 253 точках продажи алкогольной продукции.
Напомним, что с марта время розничной продажи алкоголя в регионе ограничили двумя часами по будням — с 12:00 до 14:00.
Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил НСН, что общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru