В Вологодской области закрыли более 40% алкомаркетов

Речь идет о 253 точках продажи алкогольной продукции.

Напомним, что с марта время розничной продажи алкоголя в регионе ограничили двумя часами по будням — с 12:00 до 14:00.

Ранее член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил НСН, что общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках.

