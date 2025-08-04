Глава Вологодской области посоветовал «Красному и Белому» торговать хлебом
4 августа 202515:59
Сеть «Красное и Белое» не может торговать алкоголем в Вологодской области из-за отсутствия лицензии. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, алкомаркеты могут продавать в области хлебом и продуктами питания.
«И желательно вывеску поменять (ребрендинг)», - написал он.
Ранее Филимонов заявил, что сеть «Красное и Белое» прекратит работу в регионе, так как действие лицензии сети было досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru