Глава Вологодской области посоветовал «Красному и Белому» торговать хлебом

Сеть «Красное и Белое» не может торговать алкоголем в Вологодской области из-за отсутствия лицензии. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Сеть «Красное и Белое» не подтвердила уход из Вологодской области

По его словам, алкомаркеты могут продавать в области хлебом и продуктами питания.

«И желательно вывеску поменять (ребрендинг)», - написал он.

Ранее Филимонов заявил, что сеть «Красное и Белое» прекратит работу в регионе, так как действие лицензии сети было досрочно прекращено по заявлению владельца, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:АлкогольПродуктыМагазиныВологодская Область

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