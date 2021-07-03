Эксперт прогнозирует рост ипотечных ставок более 10% к концу года

«По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам», - пояснила Розенцвет.

Гендиректор агентства также прогнозирует корректировку льготной ипотеки на жилье в новостройках после 1 июля.

«При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос», - отметила эксперт.

Напомним, по данным Центробанка РФ, в мае средняя ставка по ипотеке составляла 7,3% годовых.

Ранее заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин в ходе пресс-конференции НСН заявил, что две трети россиян, подающих сейчас заявки на кредиты, получают отказы со стороны банков.

«Проблема доступности кредитов действительно существует. Сейчас ежемесячно мы фиксируем порядка 20 миллионов заявок на получение кредитов со стороны граждан. При этом 2/3 этих заявок отклоняются по причине "аппетита к рискам" со стороны банков. Банки не видят в значительной части тех граждан, которые хотят получить заемные средства, тех людей, которые в состоянии эти займы обслуживать», - сказал Шикин.

