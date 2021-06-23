Аналитики ждут новый годовой рекорд по выдаче ипотеки

Как считают эксперты, в текущем году объем одобренных займов может достичь 4,6–4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее. По данным Центробанка России, в январе—апреле было выдано 1,7 трлн руб. ипотечных кредитов, что на две трети превышает результат за четыре первых месяца 2020 года и вдвое — показателей начала 2019 года.

Как следует из обзора, хотя темпы кредитования в этом сегменте замедлятся на 25–35% во втором полугодии текущего года, есть много факторов поддержки. Как ожидается, обновленная программа льготной ипотеки существенно рынок не охладит.

Тем временем, Счётная палата проанализировала действующие в России программы льготной ипотеки и предложила внести в них коррективы, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению аудиторов, нужно ужесточить условия участия в льготной ипотеке, а именно предоставлять её только тем гражданам, которые будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

