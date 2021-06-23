Аналитики ждут новый годовой рекорд по выдаче ипотеки

В 2021 году банки России могут установить новый исторический рекорд по выдаче ипотечных кредитов, обновив прошлогодний рекорд, сообщает РБК со ссылкой на аналитический комментарий агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Минстрой не прогнозирует роста цен на жилье из-за продления льготной ипотеки

Как считают эксперты, в текущем году объем одобренных займов может достичь 4,6–4,8 трлн руб. против 4,4 трлн руб. годом ранее. По данным Центробанка России, в январе—апреле было выдано 1,7 трлн руб. ипотечных кредитов, что на две трети превышает результат за четыре первых месяца 2020 года и вдвое — показателей начала 2019 года.

Как следует из обзора, хотя темпы кредитования в этом сегменте замедлятся на 25–35% во втором полугодии текущего года, есть много факторов поддержки. Как ожидается, обновленная программа льготной ипотеки существенно рынок не охладит.

Тем временем, Счётная палата проанализировала действующие в России программы льготной ипотеки и предложила внести в них коррективы, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению аудиторов, нужно ужесточить условия участия в льготной ипотеке, а именно предоставлять её только тем гражданам, которые будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЖильеКредитыИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры