Варламов: Спорт давно стал соревнованием врачей и чиновников
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россию снова хотят отстранить от международных соревнований
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории.
Илья Варламов: «Я весьма скептически, и, даже можно сказать, негативно отношусь к профессиональному спорту, потому, что профессиональный спорт – это уже давно соревнования не спортсменов, а врачей и спортивных чиновников. Это все страшно грустно, но эту огромную подводную часть айсберга люди просто не привыкли замечать. Да мы в течение минут или часов наблюдаем за соревнованиями, потом идем по своим делам, а спортсмены остаются никому не нужными и про них, за редким исключением никто не помнит. Они остаются с подорванным здоровьем, сломанной жизнью и часто не могут себя нигде найти. Э что касается данной конкретной истории с допингом, это – косяк наших спортивных чиновников. Почему они допустили такую позорную для нашей страны ситуацию, когда нас уже не первый год вот так откровенно стебут. Всплывают все новые и новые эпизоды, и, думаю, будут дальше всплывать. Конечно, хотелось бы видеть какие-то выводы и отставки людей, которые допустили то, что сейчас происходит», - заявил Илья Варламов НСН.
В России могут нaчaть мaркировaть животных
В России могут нaчaть мaркировaть животных. До концa этого годa Россия инициирует обязaтельную идентификaцию животных с помощью чипов и тaтуировок.
Илья Варламов: «Собственно, у меня тоже есть кошка, не чипированная, и несколько раз она убегала из дома. И это была большая проблема. Благодаря моей медийности мне удавалось как-то ее найти. Притом, один раз ее вообще нашли на другом конце города, было просто непонятно, как она туда добралась. А ели бы был чип или татуировка, можно было бы легко и просто вернуть ее хозяину, это бы помогло. Так что правильное дело, не вижу никаких проблем», - отметил он в беседе с НСН.
На Ставрополье началось строительство крупнейшей в России ветроэлектростанции
На Ставрополье началось строительство крупнейшей в России ветроэлектростанции. 84 установки будут вырабатывать в общей сложности 210 МВт. Запуск станции планируют к концу следующего года. После ввода ее в эксплуатацию она станет самой мощной в стране.
Илья Варламов: «Все это прекрасно, замечательно, но не стоит забывать, что альтернативная энергетика не поспевает за ростом потребления электроэнергии в мире. Все эти «зеленые» технологии (солнечные, гидроэлектростанции, ветряные) – это лишь малая, незначительная часть в общемировом потреблении электроэнергии. А мы с каждым годом сжигаем все больше и больше ископаемого топлива, все больше углекислого газа поступает в атмосферу, что, в конечном итоге, влияет на климате. То есть, глобальные изменения климата – это реальность, но пока с ними ничего нельзя поделать. К сожалению, человек потребляет все больше и больше энергии и все это, в конечном итоге, может привести к весьма печальным последствиям»,- констатировал Илья Варламов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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