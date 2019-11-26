Варламов: Спорт давно стал соревнованием врачей и чиновников

26 ноября 201920:00

Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

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Россию снова хотят отстранить от международных соревнований

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории.

Илья Варламов: «Я весьма скептически, и, даже можно сказать, негативно отношусь к профессиональному спорту, потому, что профессиональный спорт – это уже давно соревнования не спортсменов, а врачей и спортивных чиновников. Это все страшно грустно, но эту огромную подводную часть айсберга люди просто не привыкли замечать. Да мы в течение минут или часов наблюдаем за соревнованиями, потом идем по своим делам, а спортсмены остаются никому не нужными и про них, за редким исключением никто не помнит. Они остаются с подорванным здоровьем, сломанной жизнью и часто не могут себя нигде найти. Э что касается данной конкретной истории с допингом, это – косяк наших спортивных чиновников. Почему они допустили такую позорную для нашей страны ситуацию, когда нас уже не первый год вот так откровенно стебут. Всплывают все новые и новые эпизоды, и, думаю, будут дальше всплывать. Конечно, хотелось бы видеть какие-то выводы и отставки людей, которые допустили то, что сейчас происходит», - заявил Илья Варламов НСН

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В России могут нaчaть мaркировaть животных

В России могут нaчaть мaркировaть животных. До концa этого годa Россия инициирует обязaтельную идентификaцию животных с помощью чипов и тaтуировок.

Илья Варламов: «Собственно, у меня тоже есть кошка, не чипированная, и несколько раз она убегала из дома. И это была большая проблема. Благодаря моей медийности мне удавалось как-то ее найти. Притом, один раз ее вообще нашли на другом конце города, было просто непонятно, как она туда добралась. А ели бы был чип или татуировка, можно было бы легко и просто вернуть ее хозяину, это бы помогло. Так что правильное дело, не вижу никаких проблем», - отметил он в беседе с НСН

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На Ставрополье началось строительство крупнейшей в России ветроэлектростанции

На Ставрополье началось строительство крупнейшей в России ветроэлектростанции. 84 установки будут вырабатывать в общей сложности 210 МВт. Запуск станции планируют к концу следующего года. После ввода ее в эксплуатацию она станет самой мощной в стране. 

Илья Варламов: «Все это прекрасно, замечательно, но не стоит забывать, что альтернативная энергетика не поспевает за ростом потребления электроэнергии в мире. Все эти «зеленые» технологии (солнечные, гидроэлектростанции, ветряные) – это лишь малая, незначительная часть в общемировом потреблении электроэнергии. А мы с каждым годом сжигаем все больше и больше ископаемого топлива, все больше углекислого газа поступает в атмосферу, что, в конечном итоге, влияет на климате. То есть, глобальные изменения климата – это реальность, но пока с ними ничего нельзя поделать. К сожалению, человек потребляет все больше и больше энергии и все это, в конечном итоге, может привести к весьма печальным последствиям»,- констатировал Илья Варламов в эфире НСН

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
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