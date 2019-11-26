Варламов: Спорт давно стал соревнованием врачей и чиновников

Илья Варламов: «Я весьма скептически, и, даже можно сказать, негативно отношусь к профессиональному спорту, потому, что профессиональный спорт – это уже давно соревнования не спортсменов, а врачей и спортивных чиновников. Это все страшно грустно, но эту огромную подводную часть айсберга люди просто не привыкли замечать. Да мы в течение минут или часов наблюдаем за соревнованиями, потом идем по своим делам, а спортсмены остаются никому не нужными и про них, за редким исключением никто не помнит. Они остаются с подорванным здоровьем, сломанной жизнью и часто не могут себя нигде найти. Э что касается данной конкретной истории с допингом, это – косяк наших спортивных чиновников. Почему они допустили такую позорную для нашей страны ситуацию, когда нас уже не первый год вот так откровенно стебут. Всплывают все новые и новые эпизоды, и, думаю, будут дальше всплывать. Конечно, хотелось бы видеть какие-то выводы и отставки людей, которые допустили то, что сейчас происходит», - заявил Илья Варламов НСН.

