Рар: Германия и Россия могут заключить новый альянс. Экологический
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Медведев подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства заявил, что подписал постановление о ратификации Парижского соглашения по климату.
Александр Рар: «Время подписания ратификации Парижских соглашений в России очень интересное и совсем неслучайное. Правительство Германии несколько дней назад начало крупномасштабную реформу в сторону экологически чистого производства и защиты окружающей среды. И Германия и Россия идут к «Зеленой» экономике. Здесь – взаимные интересы. Почему им не найти общие знаменатели. Германия и Россия могли бы заключить новый альянс, экологический, и наметь план по совместному спасению климата на нашей планете. Такой альянс сразу маргинализирует все нынешние конфликты, в том числе – и конфликт на Украине, и откроет новую главу стратегического партнерства», - подчеркнул Александр Рар, общаясь с НСН.
Дональду Трампу грозит импичмент
Дональду Трампу грозит импичмент. Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил что, если давление президента США на украинского коллегу Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
Александр Рар: «Трамп, якобы, попросил своего украинского коллегу вести антикоррупционное расследование против сына бывшего вице-президента страны Байдена и пригрозил, что если тот не будет бороться с коррупцией, Соединенные Штаты Америки денег Украине больше давать не будут. Хочу сказать, что для международной практики непозволительно, чтобы переговоры двух президентов по телефону становились достоянием общественности. По-видимому, разведка Соединенных Штатов Америки начинает новое опасное наступление на своего президента. Выставить Трампа русским агентом не удалось. Скинуть его тоже не удалось. Теперь атаки американского истеблишмента и американских спецслужб возобновляются для того, чтобы ослабить Трампа. Цель понятна: убрать неудобного президента. А что, если сын Байдена действительно проворачивал коррупционные схемы на Украине? Что, демократы в США неприкосновенны? Пусть дело расследуют объективно!», - заявил он НСН.
Совет директоров Thomas Cook намерен объявить о принудительной ликвидации компании
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook намерен объявить о принудительной ликвидации компании. Решение должно вступить в силу немедленно.
Александр Рар: «Это прискорбная новость для сотен тысяч людей. Обрушилось одно из самых больших турагентств в мире. Компания английская и многие предупреждают, что после Brexit произойдет дальнейшее крушение британских компаний. То есть, кое-кто в Британии сеет панику. Конечно, ликвидация Thomas Cook – это катастрофа, сокрушительный удар по всему массовому туризму. И быстро клиенты от него не оправятся», - констатировал Александр Рар в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.