Рар: Германия и Россия могут заключить новый альянс. Экологический

Александр Рар: «Трамп, якобы, попросил своего украинского коллегу вести антикоррупционное расследование против сына бывшего вице-президента страны Байдена и пригрозил, что если тот не будет бороться с коррупцией, Соединенные Штаты Америки денег Украине больше давать не будут. Хочу сказать, что для международной практики непозволительно, чтобы переговоры двух президентов по телефону становились достоянием общественности. По-видимому, разведка Соединенных Штатов Америки начинает новое опасное наступление на своего президента. Выставить Трампа русским агентом не удалось. Скинуть его тоже не удалось. Теперь атаки американского истеблишмента и американских спецслужб возобновляются для того, чтобы ослабить Трампа. Цель понятна: убрать неудобного президента. А что, если сын Байдена действительно проворачивал коррупционные схемы на Украине? Что, демократы в США неприкосновенны? Пусть дело расследуют объективно!», - заявил он НСН.

